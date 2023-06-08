Чистяков - о возможном переходе РФС в Азию: «Если ситуация будет совсем безвыходной – надо уходить»

Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азию.

Футболист отметил, что сильно не вникает в это, так как каждый день обновляется информация.

«Моё мнение – лучше подождать, если есть шанс вернуться. Но если ситуация будет совсем безвыходной – надо уходить», - приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России не принимает участия в отборочном этапе на чемпионат Европы 2024 года, а российские клубы не будут выступать в еврокубках в сезоне-2023/24. Лишь некоторые юношеские команды выступают на международных турнирах.