Канчельскис — о возможном переходе Сперцяна в «Аякс»: «Пускай берёт вещи и едет, надо пробовать»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

«Если есть какое-то предложение, пускай едет. Конечно, пускай берет вещи и едет, пускай пробует свои силы там, надо пробовать, не бояться», — заявил Канчельскис «ВсеПроСпорт».

По мнению эксперта, Сперцян в любой момент может вернуться в РПЛ, как это сделал Артём Дзюба, и сразу стал лучшим бомбардиром «Локомотива».

В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 голов и записал на свой счет 14 результативных передач.