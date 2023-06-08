Булыкин: «Локомотив» показал шикарное преображение»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что «железнодорожники» стали открытием минувшего сезона чемпионата России.

«Открытие этого сезона – это «Локомотив», который преобразился после зимней паузы. Как мне кажется, клуб показал шикарное преображение и результат», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «красно-зеленые» с зоны стыковых матчей добрались до восьмой строчки, и во всех матчах весенней части РПЛ потерпел всего одно поражение от «Зенита».

Напомним, «сине-бело-голубые» стали чемпионами России, а «Локомотив» завершил сезон на восьмой позиции.