Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Локомотив» показал шикарное преображение»

08 Июня 2023 • 19:46 Комментировать

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что «железнодорожники» стали открытием минувшего сезона чемпионата России.

«Открытие этого сезона – это «Локомотив», который преобразился после зимней паузы. Как мне кажется, клуб показал шикарное преображение и результат», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «красно-зеленые» с зоны стыковых матчей добрались до восьмой строчки, и во всех матчах весенней части РПЛ потерпел всего одно поражение от «Зенита».

Напомним, «сине-бело-голубые» стали чемпионами России, а «Локомотив» завершил сезон на восьмой позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
20:53 · Россия. Премьер-лига
Кечинов высказался о потенциале «Оренбурга»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Медина отреагировал на уход Щенникова из ЦСКА
20:33 · Россия. Премьер-лига
Чистяков - о возможном переходе РФС в Азию: «Если ситуация будет совсем безвыходной – надо уходить»
20:29 · Кубок России
Червиченко: Надеюсь, «Краснодар» обыграет ЦСКА в Суперфинале Кубка России
20:19 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о возможном переходе Сперцяна в «Аякс»: «Пускай берёт вещи и едет, надо пробовать»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев рассказал, какие команды считает открытиями сезона-2022/23 РПЛ
20:08 · Кубок России
Пономарёв: «У ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» показал шикарное преображение»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Сайманов: Не сомневался, что «Рубин» вернётся в РПЛ
19:29 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о возможном переходе Сперцяна в «Аякс»: «Нельзя не воспользоваться шансом»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался об удалении Джикии
19:12 · Кубок России
Божович: Я не согласен, что ЦСКА – фаворит в матче с «Краснодаром»
18:43 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не выходил на меня» — Рыбчинский
18:33 · Россия. Премьер-лига
Джикия назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ
18:26 · Россия. Премьер-лига
Соболев назвал Джикию лучшим футболистом сезона в РПЛ
Все новости
Рекомендуем