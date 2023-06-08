Дьяков — о возможном переходе Сперцяна в «Аякс»: «Нельзя не воспользоваться шансом»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился комментарием о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

«Если интерес «Аякса» к Сперцяну действительно есть, то нельзя не воспользоваться шансом. Это возможность поиграть в еврокубках, проявить себя, чтобы дальше перебраться в более сильную лигу», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «Аякс» является отличным трамплином для переезда в более престижный клуб, ведь за нидерландской командой всегда следят европейские гранды.

В минувшем сезоне Сперцян провел 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и записал на свой счет 14 ассистов. Трансферная стоимость 23-летнего хавбека составляет 9 миллионов евро.