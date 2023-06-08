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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис высказался об удалении Джикии

08 Июня 2023 • 19:17 Комментировать

В матче против «Крыльев Советов» защитник «Спартака» Георгий Джикия получил красную карточку, находясь на скамейке запасных. Футболист выбегал на поле и в грубой форме говорил с арбитром, за что и был удалён.

Комментарий по поводу этого эпизода дал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис.

«У него грузинские корни, и тут темперамент говорит сам за себя. Хотелось, чтобы команда выиграла и занимала второе, а не третье место. Зато видно, что он не равнодушен к команде и переживает за клуб и болельщиков. А не как некоторые, которые играли и играют, а им всё равно, лишь бы деньги платили», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Георгий Джикия по решению КДК РФС был дисквалифицирован на два матча. Половина наказания реальная, а половина – условная (испытательный срок длиной в год). Также капитана «Спартака» оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Георгий Джикия
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