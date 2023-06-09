Месси уехал к Бекхэму, Бензема и Канте – к Роналду, а «Реал» приобрёл главного таланта Англии: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Вторая неделя июня устроила настоящий праздник для любителей трансферной определённости. Столько было долгоиграющих саг, возможных обсуждений, но все они резко оборвались. Карим Бензема попрощался с «Реалом» и уехал противостоять Криштиану Роналду, сам «Реал» подписал главного таланта Англии, а Лионель Месси опять не стал дожидаться «Барселону». «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Аякс» пришёл за краснодарским талантом

Основной трансферный поток исходил из Европы, где на скорости оформили пару громких переходов. О них чуть позже, а пока о делах российских. Точнее, не совсем российских, ведь нидерландский «Аякс» пришёл за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Интерес предметный, сразу после суперфинала Кубка России клубы намерены сесть за стол переговоров. «Краснодар» готов продать Сперцяна за 10 миллионов евро плюс бонусы, в Нидерландах информацию по сумме трансфера не комментируют.

Европейские чемпионаты

Трансферная победа «Реала»

Джуд Беллингем выбрал Мадрид. Хотя и гонки особой не получилось. За 19-летним англичанином (20 ему исполнится в конце июня) выстроилась колоссальная очередь – «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси», «Ливерпуль», но первые три клуба сам Беллингем назвал «пластмассовыми», то есть покупающими успех. «Красные» не смогли сосредоточиться только на Джуде, они запланировали тотальное обновление, поэтому «Реал» довольно спокойно выиграл эту трансферную гонку.

Мадридцы даже немного скинули цену, заплатив 103 миллиона евро. Раньше трансферные разговоры о Беллингеме начинались с ценника в 140 миллионов евро, сейчас эта цена будет достигнута лишь бонусами, которые в широком объёме (порядка 30%) предусмотрены в контракте Джуда. «Реал» уже определился и с игровым номером для Беллингема, англичанин будет играть под легендарной семёркой Рауля и Криштиану Роналду.

«Ливерпуль» приобрёл чемпиона мира 2022

Не получилось погоняться за Беллингемом, зато первым новичком «Ливерпуля» стал чемпион мира Алексис Макаллистер. Аргентинский полузащитник перебрался из «Брайтона» и стоил «красным» всего 40 миллионов евро. Адекватная цена за 24-летнего полузащитника с отличным опытом игры в АПЛ и широчайшим технико-тактическим диапазоном. Универсальный полузащитник в прошлом сезоне сыграл за «Брайтон» 40 матчей, забив 12 голов и отдав три результативные передачи.

Карим Бензема едет противостоять Криштиану Роналду

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Карим Бензема тоже не стал тянуть резину. Покинул «Реал» и моментально материализовался в Саудовской Аравии. После Криштиану Роналду курс на Ближний Восток стал очень популярным. Правда, Карим станет непримиримым соперником португальца. В этом сезоне как раз «Аль-Иттихад» стал чемпионом, опередив «Аль-Наср» Криштиану Роналду, теперь ещё такое пополнение ожидается.

Сделка по Кариму Бензема закрыта, за два года в чемпионате Саудовской Аравии он заработает невероятные 400 миллионов евро. Но ведь и это не всё. «Аль-Иттихад» ещё близок к подписанию Нголо Канте. Экс-полузащитнику «Челси» предлагают 100 миллионов евро за сезон и контракт по схеме 2+1. Контракт Канте с «Челси» истекает 30 июня, он уже объявил, что не будет продлевать соглашение с лондонским клубом. Так что, «Аль-Иттихад» соберет под своим крылом сборную Франции и отправится за очередным чемпионством, а вот Криштиану Роналду с «Аль-Насром» придётся сложно.

Лионель Месси выбрал США

А вот и легенда футбола, которая отказалась от баснословного контракта на Ближнем Востоке. Видимо, Лионель Месси слишком долго играл против Криштиану Роналду в Испании, что решил не возобновлять их соперничество на полях Саудовской Аравии. Месси уточнил, что в Европе смог бы играть только за «Барселону», но не хочет, чтобы из-за него ущемляли других футболистов каталонского клуба. Ещё Месси сказал, что хочет больше времени проводить с семьёй, поэтому решил уехать за океан. Не стал Месси ждать предложения из Испании, а согласился на оффер из США. Лионель будет выступать за «Интер» Майами, принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Будете теперь следить за MLS?