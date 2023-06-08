Джикия назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия выбрал тройку лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2022/23.

Издание «Спорт-Экспресс» утверждает, что Джикия поставил на первую строчку в своем рейтинге нападающего «красно-белых» Квинси Промеса. На втором месте оказался форвард Александр Соболев, а третьим стал хавбек Роман Зобнин.

Отметим, что лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам завершившегося сезона был признан бразильский вингер «Зенита» Малком Филипе.

Чемпионом России-2022/23 стал «Зенит», серебро досталось ЦСКА, а «Спартак» забрал бронзовые медали.