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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ

08 Июня 2023 • 18:33 Комментировать

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия выбрал тройку лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2022/23.

Издание «Спорт-Экспресс» утверждает, что Джикия поставил на первую строчку в своем рейтинге нападающего «красно-белых» Квинси Промеса. На втором месте оказался форвард Александр Соболев, а третьим стал хавбек Роман Зобнин.

Отметим, что лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам завершившегося сезона был признан бразильский вингер «Зенита» Малком Филипе.

Чемпионом России-2022/23 стал «Зенит», серебро досталось ЦСКА, а «Спартак» забрал бронзовые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Георгий Джикия Александр Соболев Квинси Промес
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