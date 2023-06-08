Соболев назвал Джикию лучшим футболистом сезона в РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев выбрал тройку лучших игроков Российской премьер-лиги по итогам сезона-2022/23.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Соболев поставил на первую строчку капитана «красно-белых» Георгия Джикию. На вторую позицию форвард определил нападающего Квинси Промеса, а замкнул тройку голкипер Александр Селихов.

Напомним, лучшим игроком минувшего сезона чемпионата России стал вингер санкт-петербургского «Зенита» Малком Филипе.

Добавим, что Соболев и Джикия являются владельцами медийной команды «Бей Беги», которая уже второй сезон подряд выступает в МФЛ.