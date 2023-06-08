Смолов: «Отец называл меня «гребень»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Футболист подтвердил, что его отец является серьёзным человеком, который многое может рассказать про 90-е годы. Смолов ответил на вопрос, как отец реагировал на его причёски и татуировки.

«Он называл меня «гребень». Говорил: «Чего ты как гребень?» Много было конфликтов. С моей стороны было непонимание, потому что всё было в ультимативной форме, диалога не было. В какой-то момент он говорил: «Либо ты вынимаешь эти серёжки, либо ты мне больше не сын». Понятно, что я их вынимал.

Когда я покрасился в блондина перед отпуском, и мы вместе летели в Дубай, он не разговаривал и здороваться не хотел в аэропорту. Я ему пообещал, что не буду тренироваться с такой причёской и сбрею её после отпуска. Тогда он немного смягчился», - сказал Смолов.