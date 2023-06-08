Деменко считает «Аякс» интересным вариантом для Сперцяна

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

«Аякс» — интересный вариант для Эдуарда. Перейти в один из топ-5 чемпионатов сейчас ему будет тяжело. Конечно, он может пригодиться любой команде, но все зависит от уровня», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 на счету 23-летнего Сперцяна 14 забитых мячей и 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.

11 июня «Краснодару» предстоит провести Суперфинальный матч Кубка России против ЦСКА. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск.