Не так давно в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» хочет подписать опорного полузащитника. В преддверии открытия трансферного окна сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, действительно ли «красно-белым» необходимо мощное усиление этим летом.

Руслан Литвинов

Безоговорочно, это лучший игрок «Спартака» в опорной зоне. Литвинов стал настоящим открытием сезона-2022/23. Хавбек отлично видит поле, открывания своих партнёров и классно выполняет дальние передачи. Без него игра «красно-белых» совершенно другая. При отсутствии Литвинова у «Спартака» регулярно возникают проблемы с позиционной атакой. Уверенно можно сказать, что Литвинов — «железный» игрок основы столичного клуба на новый сезон. Но кто может его подменить?

Наиль Умяров

Умяров начинал у Абаскаля твёрдым футболистом основного состава, однако регулярно допускал ошибки, в том числе и результативные. Несмотря на это, испанский специалист верил в молодого хава и в одном матче даже наградил его капитанской повязкой. Сам Абаскаль позже признался, что таким способом хотел поддержать перспективного игрока. Однако через какое-то время Умяров получил тяжёлую травму, но без него у «красно-белых» стало гораздо меньше ошибок в центральной оси. Как было сказано выше, нет никаких сомнений в том, что Литвинов будет игроком основы, но вот сможет ли Умяров заменить его в случае травмы или дисквалификации? Ответ мы вряд ли сможем найти, ведь Умяров не впечатлил в начале сезона, и в какой форме он вернётся после травмы — большой вопрос.

Данил Пруцев

Ещё один футболист центра поля, которого Абаскаль периодически использовал в опорной зоне, но, как можно было заметить, этот игрок намного полезнее действует в атакующей фазе. Помимо этого, Пруцев отличается своей нестабильностью. В разные периоды сезона он был основным футболистом, но были и моменты, когда Пруцев совсем не появлялся на поле или выходил в конце матча на несколько минут. Из этого можем сделать вывод, что на одну игру Пруцев способен подменить Литвинова, но на длительной основе вряд ли это возможно.

Кристофер Мартинс

Тот самый футболист, которого «Спартак» представил в качестве чистой «опорной собаки», ведь на тот момент у «красно-белых» долгое время отсутствовал игрок на этой позиции. Однако Мартинс совсем недолго поиграл опорника: сначала он получил травму, а со временем переместился ближе к атаке. Абаскаль же и вовсе использует люксембуржца на фланге при игре в «ромб».

Кто может усилить «Спартак»?

Данил Глебов — один из лучших на своей позиции в минувшем сезоне Российской премьер-лиги. Если верить СМИ, то Абаскаль хочет видеть капитана «Ростова» в своём составе, но здесь сразу же возникает несколько проблем: «Спартак» готов выложить за хава 6-7 миллионов евро, донской клуб просит 10 миллионов. На данный момент это очень большая и не совсем обоснованная сумма, с которой «красно-белые» могут расстаться, но «Ростов» имеет полное право диктовать свои условия. Совсем недавно Глебов подписал с клубом пятилетний контракт, он лидер и капитан команды, поэтому стоит этих денег. Другой вопрос — Литвинов, ничем не уступающий Глебову. Вряд ли один из них согласится сидеть на скамейке, а при атакующем стиле Абаскаля обоим игрокам тяжело найти место на поле.

Артём Карпукас — наравне с Литвиновым этот хавбек стал настоящим открытием сезона. Конечно, он также способен значительно усилить опорную зону «Спартака», но оформить такой трансфер «красно-белым» будет проблематично. По сути, вопросы такие же, как и при возможном подписании Глебова: высокая стоимость и опять основной быстропрогрессирующий Литвинов.

Кажется, что «Спартаку» сейчас не нужны оба этих игрока в отсутствии еврокубков, ведь кому-то придётся сидеть, но вряд ли кто-то к этому готов. Лучший вариант для «красно-белых» — посмотреть на других полузащитников. Поискать не таких дорогостоящих футболистов, а взять менее раскрученного, но перспективного игрока, который смог бы выходить на замену или подменять основных опорников.

Игрок Команда Матчи Голы Передачи Трансферная стоимость Данил Глебов «Ростов» 38 4 5 7,5 млн евро Артём Карпукас «Локомотив» 35 2 1 3 млн евро

Дмитрий Миляев