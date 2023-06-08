«Довели»: Салихова прокомментировала эпизод с Джикией

В четверг КДК РФС вынес решение по удалению защитника «Спартака» Георгия Джикии. Футболист был дисквалифицирован на два матча (половина наказания условная), а также оштрафован на 250 тысяч рублей. Джикия, напомним, получил красную карточку на скамейке запасных. Он выбежал на поле, чтобы сказал арбитру «пару ласковых».

Комментарий по поводу ситуации с Джикией дала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«РФС, КДК довели ситуацию до такого с судейством, что уже капитан с бровки не выдерживает от эмоций. Это накопленный эффект», - сказала Салихова, чьи слова приводит «РИА Новости».

Салихова отметила, что в пользу «Спартака» судьи ошибались только тогда, когда команда уверенно выигрывала. А ошибки против «красно-белых», по словам Заремы, были результативными.

Также Салихова сказала, что не ожидает улучшения судейства в следующем сезоне.