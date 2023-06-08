Руслан Литвинов: Мечта? Возглавить «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, чем бы хотел заниматься после завершения карьеры футболиста.

«К душе лежит тренерская карьера, а потом уже спокойно пойти следить за коровами. Моя мечта — возглавить «Спартак», это была бы красивая история», — заявил Литвинов «РБ Спорту».

В минувшем сезоне 21-летний хавбек «красно-белых» провел 34 матча с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Литвинова в 4 миллиона евро.