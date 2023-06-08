Литвинов поведал об особенностях Карпина

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, в чём особенности рулевого национальной сборной России Валерия Карпина.

«Сразу понимаешь, что человек играл на высоком уровне. Когда мы с ним общаемся, стараюсь прислушиваться - всё подробно и понятно. Карпин понимает, как донести, ведь сам через это прошёл. За счет этого он располагает к себе футболистов», - рассказал Литвинов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Сборная России в следующий раз должна собраться осенью. Июньский сбор национальной команды был отменён после того, как Российскому футбольному союзу не удалось найти для сборной соперника на товарищеский матч.

«Спартак» завершил чемпионат России на третьей позиции.