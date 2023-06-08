Литвинов рассказал, что выделяет Абаскаля

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов продолжает нахваливать главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Испанский специалист работает с «красно-белыми» уже год.

«Шикарный тренер. Его выделяет, что он много внимания уделяет психологии игроков. Разговаривает со всеми, умеет подбирать нужные слова перед матчами», - высказался Литвинов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Чемпионат России сезона 2022/2023 уже завершился. «Спартак» занял итоговое третье место. Выше «красно-белых» финишировали ЦСКА и «Зенит». Питерцы, как известно, завоевали чемпионский титул пятый год подряд.

Хавбек «Спартака» Литвинов: «Понимаем, что можем спокойно обыгрывать «Зенит»