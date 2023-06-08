Сутормин будет играть, если перейдёт в ЦСКА — Валерий Новиков

Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на возможный переход полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в стан «красно-синих».

«Если клуб действительно им интересуется, то это значит, что Сутормина видят в составе. Если его подпишут, то он будет играть. Трансферы ведь ради трансферов не делаются», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В сезона-2022/23 Сутормин провел 20 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Контракт футболиста с санкт-петербургским клубом истекает летом 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Сутормина составляет два миллиона евро.

Ранее сообщалось, в услугах игрока «сине-бело-голубых» также заинтересован «Рубин».

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