Хавбек «Спартака» Литвинов: «Понимаем, что можем спокойно обыгрывать «Зенит»

Во второй части сезона «Спартак» неплохо смотрелся в гостях у «Зенита», но всё-таки проиграл со счётом 2:3. В тот вечер питерцы обеспечили себе пятое подряд чемпионство. Полузащитник «красно-белых» Руслан Литвинов ответил на вопрос, чувствует ли команда, что приближается к «Зениту» по уровню.

«Спокойно относимся к этому. Есть уверенность в игре с ними, понимаем, что можем их спокойно обыграть. Учитывая, что дома мы их побеждали 3:0. Всё реально. Будем работать», - сказал Литвинов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» занял третье место в чемпионате России сезона 2022/2023. Следующий сезон РПЛ стартует 23 июля.