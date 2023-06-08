Андрей Мостовой: Было очень неприятно, когда мало играл

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился комментарием о своём игровом времени.

«Был тяжелый период, когда я первые несколько туров выходил по пять минут. Мне было очень неприятно, но это нормально, если ты играешь в команде-чемпионе», — заявил Мостовой на YouTube-канале «сине-бело-голубых».

В минувшей кампании Мостовой появился на поле в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и стал автором пяти результативных передач. Напомним, по итогам сезона санкт-петербургский «Зенит» завоевал золотые медали Российской премьер-лиги, сделав это в пятый раз подряд.