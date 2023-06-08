Личка рассказал, готов ли он возглавить «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможном назначении на пост наставника «Динамо».

«Пойду ли я в «Динамо»? Нет. Если кто-то хочет позвать меня, надо звонить в футбольный клуб «Оренбург». Все очень просто», — заявил Личка порталу «Известия».

Тренер отметил, что напрямую он разговаривал с другим клубом один раз, это было минувшей зимой с «Краснодаром», когда он принял решение остаться в команде.

45-летний чешский специалист возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. По итогам минувшего сезона оренбургский клуб стал седьмым в турнирной таблице чемпионата России.