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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка рассказал, готов ли он возглавить «Динамо»

08 Июня 2023 • 16:03 Комментировать

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможном назначении на пост наставника «Динамо».

«Пойду ли я в «Динамо»? Нет. Если кто-то хочет позвать меня, надо звонить в футбольный клуб «Оренбург». Все очень просто», — заявил Личка порталу «Известия».

Тренер отметил, что напрямую он разговаривал с другим клубом один раз, это было минувшей зимой с «Краснодаром», когда он принял решение остаться в команде.

45-летний чешский специалист возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. По итогам минувшего сезона оренбургский клуб стал седьмым в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Оренбург Марцел Личка
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