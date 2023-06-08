В «Труа» подтвердили интерес «Спартака» к форварду

«Спартак» строит планы по усилению состава на трансферное лето. Появилась информация о том, что в сфере интересов московского клуба находится Мама Бальде – нападающий из вылетевшего из Лиги 1 «Труа». Комментарий на этот счёт дал Франсуа Витали, который во французском клубе занимает должность спортивного директора.

«Мы пока не получили никаких конкретных предложений от «Спартака». Но интерес к Бальде со стороны клуба действительно большой», - сказал Витали, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

27-летний Мама Бальде оценивается экспертами портала transfermarkt в 8 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 форвард забил 12 голов в 35 матчах.