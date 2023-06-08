Путин рассказал о своём отношении к легионерам в российском футболе

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава государства в ходе разговора рассказал о своём отношении к легионерам в российском футболе.

«Легионеры - тоже не плохо, но всё хорошо в меру просто», - сказал Путин в ответ на слова Клычкова о том, что в орловской команде иностранных футболистов не будет. Слова президента приводит ТАСС.

Чемпионом России в завершившемся сезоне 2022/2023 стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, а тройку призёров замкнул «Спартак».

Напомним, что 11 июня состоится суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.