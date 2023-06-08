В «Аяксе» ответили на вопрос об интересе к Сперцяну

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян остаётся героем трансферных слухов. Появилась информация о том, что 23-летний футболист находится на радаре «Аякса». Миэль Бринкхус, который занимает должность пресс-атташе амстердамского клуба, ответил на вопрос о Сперцяне.

«Аякс» интересуется Сперцяном? Мы не комментируем слухи», - сказал Бринкхус, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что «Аякс» в завершившемся чемпионате Нидерландов занял только третье место, пропустив вперёд ПСВ и «Фейеноорд». В следующем сезоне команда не будет выступить Лиге чемпионов.