Джикия выплатит крупный штраф

Защитник «Спартака» Георгий Джикия был наказан за оскорбительные выражения в адрес арбитра. Как мы уже сообщали, капитан «красно-белых» дисквалифицирован на два матча (на один из них – условно). Кроме того, Джикия должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что Джикия был удалён в гостевом матче Премьер-лиги против «Крыльев Советов», который «Спартак» проиграл со счётом 0:1. Защитник «красно-белых» получил красную карточку не на поле, а на скамейке запасных.

«Спартак» завершил чемпионат России сезона 2022/2023 на третьем месте.