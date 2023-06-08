Рошу на стали дисквалифицировать – он называл Соболева «клоуном»

КДК РФС не стал дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу. В микст-зоне бразильский футболист называл нападающего «Спартака» Александра Соболева клоуном. Роша отделался штрафом в 50 тысяч рублей.

Напомним, что в недавнем дерби между «Спартаком» и ЦСКА (победа «красно-белых» 2:1) Соболев и Роша получили по красной карточке за демонстрацию неприличных жестов. Игрока «Спартака» тогда дисквалифицировали на четыре матча Премьер-лиги, а удаление игрока ЦСКА было отменено.

ЦСКА в чемпионате России сезона 2022/2023 занял второе место, а «Спартак» - третье.