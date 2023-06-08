КДК РФС вынес решение о дисквалификации Джикии

В четверг на заседании КДК РФС было рассмотрено удаление защитника «Спартака» Георгия Джикии. Как известно, футболист получил красную карточку, будучи запасным игроком в матче 30-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Джикия выбегал на поле, чтобы сказать «пару ласковых» арбитру.

Джикия был дисквалифицирован на два матча. Половина наказания является реальным, а другая половина – условным (испытательный срок – один год).

Таким образом, капитан «Спартака» не сможет принять участие в матче первого тура следующего чемпионата России. Базовым днём стартового тура РПЛ является 23 июля.