Бывший генеральный директор «Локомотива» и президент «Торпедо» Илья Геркус может стать генеральным директором «Шинника». Об этом сетевому изданию «Евро-Футболу.Ру» сообщил источник, близкий к клубу.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что отныне должность генерального директора «Шинника» станет выборной. На сегодняшний день этот пост занимает Сергей Кулаков. Недавно болельщики ярославского клуба обратились к Евраеву. Фанаты отметили позитивную динамику в развитии клуба и предложили оставить Кулакова на своём посту.

Напомним, по итогам завершившегося сезона Первой лиги ярославцы заняли седьмое место, а главный тренер Вадим Евсеев в мае покинул клуб.