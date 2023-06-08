«Спартак» нашёл усиление во Франции

«Спартак» рассчитывает усилить состав в летнее трансферное окно. Одна из задач «красно-белых» заключается в усилении атакующей линии.

Как сообщает на своих страницах Metaratings, в сфере интересов «Спартака» находится форвард «Труа» Мама Бальде. При этом московский клуб предложение по 27-летнему игроку пока не делал.

Мама Бальде может выступать как на острие, так и на флангах атаки. В сезоне 2022/2023 представитель Гвинеи-Бисау забил 12 голов и отдал четыре голевых паса в 34 матчах чемпионата Франции. «Труа» занял 19-е место и вылетел из Лиги 1 во второй по рангу дивизион.