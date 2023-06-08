Статусный европейский клуб интересуется Сперцяном, «Краснодар» назначил цену

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить футбольную карьеру в Нидерландах.
По данным «Чемпионата», Сперцян находится в шорт-листе «Аякса», причём является приоритетным кандидатом. Амстердамский клуб планирует начать переговорный процесс после суперфинала Кубка России.
Отмечается, что «Краснодар» готов продать 23-летнего Сперцяна за 10 миллионов евро и бонусы.
Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В 40 матчах сезона 2022/2023 футболист забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.
Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт 11 июня.
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