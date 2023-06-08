Карасёв оценил свои шансы снова судить в Европе

Известный российский арбитр Сергей Карасёв высказался по поводу своих шансов поработать на европейских матчах.

Напомним, что после внедрения санкций в отношении России Карасёв не работает на турнирах УЕФА. При этом ранее он регулярно получал назначения на международные матчи.

Давая комментарий для ТАСС, Карасёв назвал свои шансы снова поработать в Европе минимальными. По словам рефери, для него очевидно, что вся эта история завершится ещё не скоро.

Отметим, что российские клубы и сборные сейчас тоже не выступают в международных соревнованиях.

Арбитр Карасёв хочет стать тренером