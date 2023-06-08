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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Кто жалуется на переезды в Краснодар и Ростов? Ребята, мы в «Тереке» в 2008 году ездили в Грозный из Кисловодска» эксклюзив

08 Июня 2023 • 14:34 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым вспомнил о своей работе спортивным директором «Терека» (ныне «Ахмат») и провёл некоторые параллели с нынешним временем.

- Когда мы с «Тереком» вышли в Премьер-лигу, ни одна команда не соглашалась играть с нами в Грозном, а руководитель республики поставил такую задачу. Министерство спорта Чечни во главе с Хайдаром Алхановым, руководство «Терека», я как спортивный директор всё делали, чтобы решить эту проблему. И был найден компромисс, на который все согласились. На каждый матч на 15-тысячном стадионе имени Султана Билимханова подавали заявки 70 тысяч зрителей. Хотя первый матч мы проиграли 3:0 «Крыльям Советов», руководитель республики зашёл к нам в прекрасном настроении и поблагодарил. Потом мы показали результат достаточно хороший. Потому что правильно работала вся структура от руководителя республики, министерства спорта, президента футбольного клуба и так далее. После выхода в Премьер-лигу у нас осталось пять человек из предыдущего состава, и мы собрали приличную новую молодую команду.

Мы не смотрели ни на кого и не задавались вопросами, а почему у них так, а почему у тех этак. Мы занимались своей работой. В республике все нас поддерживали от простого человека до хозяина. Или наоборот, разницы нет: от хозяина до просто человека. Это был бум футбола в Чечне. Сегодня клубы жалуются, что им тяжело добираться до Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи без перелётов. А я им хочу сказать: ребята, в 2008 году я с командой «Терек» ездил из Кисловодск в Грозный и обратно посреди ночи на автобусе. Не было тогда ещё там гостиниц, и мы селились в Гудермесе, в спортивном клубе «Ахмат». И ничего страшного не произошло, всё было нормально.

Как видите, до сих пор «Терек», который сейчас называется «Ахмат», никуда не вылетел из Премьер-лиги. Команда выступает в чемпионате России полтора десятка лет подряд. Это показатель профессиональной работы клуба. Люди меняются, естественно: они уходят, другие приходит. Но стабильность остаётся, все работают хорошо, клуб практически не ошибался с назначением тренеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Ахмат Павел Стипиди
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