«Сейчас всё узнаем»: Капитан «Спартака» Джикия приехал в РФС

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в четверг прибыл на заседание КДК РФС. Там будет рассматриваться его удаление в матче последнего тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов».

Как известно, Джикия получил красную карточку за разговоры с арбитром в нецензурной форме. Чтобы поговорить с рефери, игрок «Спартака» вышел на поле, хотя находился в запасе.

«Сейчас всё узнаем», - так Джикия ответил на вопрос журналиста о том, есть ли у него шансы избежать наказания.

Напомним, что «Спартак» проиграл в гостях у «Крыльев Советов» с результатом 0:1. «Красно-белые» завершили чемпионат на третьей позиции.