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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Родина» играла на тренировочном поле, а «Аланию» не допустили из-за проблем со стадионом» эксклюзив

08 Июня 2023 • 12:26 Комментировать

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результаты первых стыковых матчей за право играть в РПЛ.

- На ваш взгляд, «Факел» одержал заслуженную победу?

- Красная карточка «Енисея» дала сопернику большое преимущество. Гол воронежцев был делом времени.

- Вам кажется, что команда под руководством Вадима Евсеева стала показывать более внятную игру?

- За месяц невозможно ничего сделать. Максимум можно успеть наладить микроклимат в команде и замотивировать футболистов, с чем Евсеев прекрасно справляется. Самое главное - как клуб выступит в следующем сезоне.

- Евсеев - грамотный психолог?

- Конечно. Мотивация, настрой на игру и психология - самые важные вещи в футболе. Уверен, что Евсеев справляется со своими задачами.

- Перед ответным матчем у красноярцев есть шансы на выход в РПЛ?

- Да, счёт 1:0 очень скользкий. Думаю, очень многое будет зависеть от того, кто первым отличится в ответной встрече.

- В параллельном матче «Пари НН» разгромил «Родину». У москвичей есть шансы на выход в РПЛ?

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- Команда сама себе усложнила жизнь. Нигматулин хорошо отыграл, проявив чудеса координации. Нижегородцы могли победить не так крупно, но их соперник устал. Было не очень приятно смотреть футбол на тренировочном поле, так что история с «Аланией» начинает смотреться иначе. Всё-таки спортивный принцип должен быть превыше всего. Я играл в Европе на стадионах с не такими большими трибунами, но там во главе угла всегда стоял спортивный принцип. Непонятно, почему не позволили команде, которая билась весь сезон, выступать в стыках. Получилось, что «Родина» играла на тренировочном поле, а «Аланию» не допустили из-за проблем со стадионом.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин
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