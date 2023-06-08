29-летний полузащитник Юрий Бавин покинул «Урал», об этом сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба. Руководство решило не предлагать футболисту новое трудовое соглашение.

В общей сложности Бавин провел за «Урал» 74 поединка, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги полузащитник сыграл 28 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Хавбек получил три желтые карточки.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата страны «Урал» финишировал на 11-м месте в турнирной таблице.