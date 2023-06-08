Оганесян назвал цель «Оренбурга» на следующий сезон

Форвард Степан Оганесян, которого «Оренбург» выкупил у московского «Спартака», назвал цель своей команды на следующий сезон.

«Понятно, что всегда есть, куда расти. Думаю, что цель будет подняться выше, чем в этом чемпионате. Будем стараться залезть в пятерку», - приводит слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

В завершившемся сезоне команда из Оренбурга финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Оганесян провел 20 поединков в минувшем розыгрыше чемпионата России. Он отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.