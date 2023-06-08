Чистяков поделился мнением о Карпине

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Мне с ним и в сборной, и в «Ростове» было классно. Всегда была дисциплина, характер, простота. Этим он и нравился. Если ты не прав, он это скажет. И скажет так, что ты сразу поймёшь», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне Чистяков принял участие в 15 поединках Российской премьер-лиги, в которых получил две желтые карточки. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом страны. «Ростов», в свою очередь, финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.