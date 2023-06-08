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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком: «Российские игроки «Зенита» могут стать чемпионами и без легионеров»

08 Июня 2023 • 10:53 Комментировать

Бразильский форвард «Зенита» Малком считает, что команда сможет стать чемпионом России и без помощи иностранных футболистов.

«Если представить, что клуб вдруг покинут все иностранные футболисты, ничего не изменится. Российским игрокам, защищающим цвета «Зенита», точно по силам завоевать золото и стать чемпионами страны», - приводятся слова Малкома на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Это пятый подряд чемпионский титул «сине-бело-голубых». Малком с 23 голами выиграл бомбардирскую гонку.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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