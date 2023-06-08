Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался после первых стыковых матчей команд за право играть в Российской премьер-лиге.

«Что касается пары «Енисей» - «Факел». Красноярцы молодцы, проявили характер, конечно, поле влияет, потому что, синтетика и настоящее поле – это две разные вещи. Сказать, что Воронеж переиграл «Енисей», я бы не сказал. Другое дело - «Факел» чуть опытнее, ведь в Премьер-лиге команда поиграла, и у ребят немного уже есть внутренняя уверенность. «Енисей» молодцы! Мне понравились.

О паре «Родина» - «Пари НН» можно только одно сказать: Юран максимально настроил команду, и команда владела полностью преимуществом. Если в первом тайме, всё-таки, как-то «Нижний» чуть лучше выглядел, то во втором тайме не оставил шансов», — сказал Деменко.

В первых матчах «Факел» на выезде победил «Енисей» со счётом 1:0, «Пари НН» также в гостях одержал победу над «Родиной», обыграв соперника 3:0. Ответные игры пройдут 10 июня.