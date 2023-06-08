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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Оренбург» показал, что с маленьким бюджетом можно достойно играть в РПЛ»

08 Июня 2023 • 10:00 Комментировать

Рулевой «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о выступлении своей команды в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы через первые игры набирали форму, улучшали своё выступление по ходу сезона. Второй круг сыграли на хорошем уровне. Показали, что команда маленьким бюджетом может достойно играть в РПЛ», - передают слова специалиста «Известия».

45-летний чешский специалист занял пост главного тренера «Оренбурга» в августе 2020 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

По итогам минувшего сезона «Оренбург» финишировал на седьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка
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