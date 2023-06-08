Виллиан Роша мог вместо ЦСКА перейти в известный французский клуб

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша мог продолжить карьеру во французском чемпионате, где интерес к нему проявлял «Бордо». Об этом рассказал агент бразильского футболиста Маркос Тито.

«Был ли к Роше интерес из европейских топ-чемпионатов? «Бордо» до вылета из Лиги 1 рассматривал трансфер Роши в качестве усиления. Но ЦСКА был конкретнее остальных», - приводит слова агента издание Metaratings.ru.

Виллиан пополнил ряды «армейского» клуба в сентябре прошлого года, перейдя из португальского «Портимоненсе». Защитник заключил с москвичами трехлетнее трудовое соглашение.