Карпин высказался об интересе «Спартака» к Глебову

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к полузащитнику команды Данилу Глебову.

«Стоит ли Глебову остаться в «Ростове» или сделать новый шаг в карьере? А зачем ему делать новый шаг, если в «Ростове» Глебов может делать ровно то же самое, что и в «Спартаке»?» - цитирует Карпина издание Sport24.

Данил защищает цвета «Ростова» с 2019 года. Срок контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2027/2028.

В минувшем сезоне Глебов принял участие в 38 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.