Баженов: «Вижу перспективу в этом «Спартаке», команда прогрессирует»

Экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о выступлении подопечных Гильермо Абаскаля в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» всегда стремится к большему. Я вижу перспективу в этом «Спартаке», команда прогрессирует. Ребята играют, и если мы дальше будем продолжать работать над ошибками, то результат придёт», - передает слова Баженова Metaratings.ru.

По итогам минувшего сезона Премьер-лиги спартаковцы финишировали на третьем месте в турнирной таблице. Вторую строчку занял еще один столичный клуб - ЦСКА, а чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».