Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Вижу перспективу в этом «Спартаке», команда прогрессирует»

08 Июня 2023 • 07:35 Комментировать

Экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о выступлении подопечных Гильермо Абаскаля в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» всегда стремится к большему. Я вижу перспективу в этом «Спартаке», команда прогрессирует. Ребята играют, и если мы дальше будем продолжать работать над ошибками, то результат придёт», - передает слова Баженова Metaratings.ru.

По итогам минувшего сезона Премьер-лиги спартаковцы финишировали на третьем месте в турнирной таблице. Вторую строчку занял еще один столичный клуб - ЦСКА, а чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
08:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался об интересе «Спартака» к Глебову
07:35 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Вижу перспективу в этом «Спартаке», команда прогрессирует»
07:29 · Россия. Премьер-лига
Калешин: «Сперцяну рано уезжать в Европу»
07:13 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков объяснил спад в игре Захаряна
07 Июня
23:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» Стаматов назвал себя лучшим игроком РПЛ сезона-2022/23
22:55 · Россия. Премьер-лига
Терёхин - о Смолове: Наверное, он не до конца раскрылся
22:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал фаворитов стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне
22:22 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Кузнецов рассказал, какие команды разочаровали его в сезоне-2022/23 РПЛ
21:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не собирается продавать Зиньковского «Локомотиву»
21:18 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» не стали комментировать будущее Глушакова
21:10 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Сулейманов высказался об информации об интересе со стороны ЦСКА
21:03 · Россия. Премьер-лига
Глушаков ответил на вопрос, где продолжит карьеру
20:32 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» оценил уровень судейства в РПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
Суперкубок России пройдёт без Fan ID
20:13 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо»: «Для нас примером может служить «Оренбург»
Все новости
Рекомендуем