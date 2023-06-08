Кирьяков объяснил спад в игре Захаряна

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением об уровне игры полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захаряна возвели в ранг восходящей звезды, поэтому, возможно, он ослабил желание прогрессировать. Это всё субъективно. Но сегодня мы видим не того Захаряна, который был год назад», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Захарян принял участие в 27 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Летом прошлого года сообщалось о возможном переходе Арсена в «Челси», но сделка сорвалась.