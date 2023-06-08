Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков объяснил спад в игре Захаряна

08 Июня 2023 • 07:13 Комментировать

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением об уровне игры полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захаряна возвели в ранг восходящей звезды, поэтому, возможно, он ослабил желание прогрессировать. Это всё субъективно. Но сегодня мы видим не того Захаряна, который был год назад», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Захарян принял участие в 27 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Летом прошлого года сообщалось о возможном переходе Арсена в «Челси», но сделка сорвалась.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
07:29 · Россия. Премьер-лига
Калешин: «Сперцяну рано уезжать в Европу»
07:13 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков объяснил спад в игре Захаряна
07 Июня
23:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» Стаматов назвал себя лучшим игроком РПЛ сезона-2022/23
22:55 · Россия. Премьер-лига
Терёхин - о Смолове: Наверное, он не до конца раскрылся
22:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал фаворитов стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне
22:22 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Кузнецов рассказал, какие команды разочаровали его в сезоне-2022/23 РПЛ
21:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не собирается продавать Зиньковского «Локомотиву»
21:18 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» не стали комментировать будущее Глушакова
21:10 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Сулейманов высказался об информации об интересе со стороны ЦСКА
21:03 · Россия. Премьер-лига
Глушаков ответил на вопрос, где продолжит карьеру
20:32 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» оценил уровень судейства в РПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
Суперкубок России пройдёт без Fan ID
20:13 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо»: «Для нас примером может служить «Оренбург»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «План Евсеева удался»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Стадион нового клуба Месси вмещает меньше, чем «Арена Химки» 1
Все новости
Рекомендуем