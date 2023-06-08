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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Как выступили Головин и Миранчук: наши игроки в Европе

08 Июня 2023 • 10:00 Комментировать (1)

В связи с непростой геополитической ситуацией (а может, и не только в связи с ней) наших футболистов в Европе не особо жалуют. При этом они есть и стараются выходить на главный уровень в своих клубах. Среди наставников выделяется Станислав Черчесов, оформивший очередное чемпионство с венгерским «Фенербахче» и выведший клуб впервые почти за полвека в плей-офф еврокубка. Но как дела у наших лидеров, Головина и Миранчука, а может, к ним сможет присоединиться кто-то ещё? Сетевое издание «Евро-Футбол» разбирается.

Немецкие неудачи

В Германии наших представителей всего двое. И их карьера складывается по-разному. Андрей Лунёв, проведший сезон в составе леверкузенского «Байера», сыграл всего в одном матче за весь чемпионат. Два пропущенных мяча, травмы и назначение нового главного тренера. Очевидно, что Лунёв не входил в планы Хаби Алонсо. Похоже, голкипер вернётся в РПЛ. Воспитанник барнаульского футбола Александр Жиров во второй Бундеслиге провёл 32 матча в составе «Зандхаузена». И даже забил два мяча, будучи центральным защитником. Но и это не помогло его команде сохранить место во второй Бундеслиге. Контракт Жирова истекает через месяц. Похоже, и его мы можем увидеть в команде второй половины турнирной таблицы РПЛ. 

Итальянские приключения

В Италии наших представителей также двое. И оба выступают в разных лигах. «Хрустальный парень» Денис Черышев после 13 лет в Испании перебрался на Апеннинский полуостров. Поначалу дела шли не очень, как и у всей команды, но в дело вмешался бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли. При этом «Венеция» заиграла так, что чуть не прошла в Серию А. Денис в основном выходил на замены, забив четыре мяча и сделав две голевые передачи. Не обошлось и без травм, по причине которых Черышев пропустил два месяца.

Итоговая десятая строчка «Торино» может считаться знаком мастерства. Клуб Алексея Миранчука уже второй сезон Серии А завершает ровно в середине турнирной таблицы. 29 проведённых матчей, четыре гола и семь голевых передач – вполне достойный результат для экс-игрока «Локомотива», который выступал за «Торино» на правах аренды. В предстоящем сезоне Миранчуку было бы неплохо закрепить свой успех, но смогут ли «быки» выкупить контракт полузащитника у «Аталанты»?

Чемпион Кипра

Продолжая итальянскую тему, нельзя не обратить внимание на новоиспечённого чемпиона Кипра Александра Кокорина. 32-летний форвард забил 13 мячей, получил звание лучшего игрока чемпионата, завоевал право на выступление в Лиге чемпионов! Уверен, что «Арис» приложит все силы для того, чтобы выкупить права на форварда. Боссам «Фиорентины», завершившей сезон в Серии А на двенадцатой строчке, есть над чем подумать.

Головин

Главная звезда сборной России Александр Головин выдал свой лучший сезон в «Монако», набрав 15 очков (8 голов, 7 голевых передач). Но футбол – это командная игра. Шестое место «монегасков» оставило их без Еврокубков. Да и в текущем сезоне подопечные Филиппа Клемана не сумели пройти начальные стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Неизбежная смена тренера и вероятный уход Головина… Может, настало время попробовать себя в клубе выше классом?

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Неплохо провёл сезон в Турции Магомед Оздоев, забивший пять мячей в 33 матчах. Фёдору Кудряшову в «Антальяспоре» не платят заработную плату уже пять месяцев кряду. Похоже, что и его мы увидим в РПЛ. Голкипера Никиту Хайкина хотели видеть в «Зените», но он выбрал «Бристоль Сити» из английского Чемпионшипа. Двух месяцев «на лавке» хватило 27-летнему голкиперу, чтобы понять о необходимости возвращения в норвежский «Будё-Глимт». Российские защитники Сергей Бородин и Григорий Морозов совсем недавно выиграли Кубок Израиля в составе «Бейтара». И если у Морозова в этом клубе есть будущее, то Бородин уже возвращается в «Краснодар».

Бесспорно, российских игроков в Европе, выступающих на ведущих ролях в своих клубах, совсем немного. Дождёмся ли мы нового поколения Аршавиных, Павлюченко и Жирковых?

Игрок
Команда
Матчи
Голы
Передачи
Трансферная стоимость
Александр Головин

«Монако»

458825 млн евро
Алексей Миранчук

«Торино» (принадлежит «Аталанте»)

314712 млн евро
Денис Черышев«Венеция»24421,5 млн евро
Александр Кокорин«Арис» (принадлежит «Фиорентине»)301361 млн евро
Магомед Оздоев«Фатих Карагюмрюк»34562,2 млн евро
Фёдор Кудряшов

«Антальяспор»

1500175 тыс евро
Андрей Лунёв«Байер»1001,5 млн евро
Никита Хайкин

«Будё/Глимт»

24001,5 млн евро

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Арис Александр Кокорин Алексей Миранчук Александр Головин Александр Жиров Андрей Лунёв Байер
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KLINSMANN
08 Июня 2023 в 10:32
Головина надо в АПЛ!
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