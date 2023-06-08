Как выступили Головин и Миранчук: наши игроки в Европе

В связи с непростой геополитической ситуацией (а может, и не только в связи с ней) наших футболистов в Европе не особо жалуют. При этом они есть и стараются выходить на главный уровень в своих клубах. Среди наставников выделяется Станислав Черчесов, оформивший очередное чемпионство с венгерским «Фенербахче» и выведший клуб впервые почти за полвека в плей-офф еврокубка. Но как дела у наших лидеров, Головина и Миранчука, а может, к ним сможет присоединиться кто-то ещё? Сетевое издание «Евро-Футбол» разбирается.

Немецкие неудачи

В Германии наших представителей всего двое. И их карьера складывается по-разному. Андрей Лунёв, проведший сезон в составе леверкузенского «Байера», сыграл всего в одном матче за весь чемпионат. Два пропущенных мяча, травмы и назначение нового главного тренера. Очевидно, что Лунёв не входил в планы Хаби Алонсо. Похоже, голкипер вернётся в РПЛ. Воспитанник барнаульского футбола Александр Жиров во второй Бундеслиге провёл 32 матча в составе «Зандхаузена». И даже забил два мяча, будучи центральным защитником. Но и это не помогло его команде сохранить место во второй Бундеслиге. Контракт Жирова истекает через месяц. Похоже, и его мы можем увидеть в команде второй половины турнирной таблицы РПЛ.

Итальянские приключения

В Италии наших представителей также двое. И оба выступают в разных лигах. «Хрустальный парень» Денис Черышев после 13 лет в Испании перебрался на Апеннинский полуостров. Поначалу дела шли не очень, как и у всей команды, но в дело вмешался бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли. При этом «Венеция» заиграла так, что чуть не прошла в Серию А. Денис в основном выходил на замены, забив четыре мяча и сделав две голевые передачи. Не обошлось и без травм, по причине которых Черышев пропустил два месяца.

Итоговая десятая строчка «Торино» может считаться знаком мастерства. Клуб Алексея Миранчука уже второй сезон Серии А завершает ровно в середине турнирной таблицы. 29 проведённых матчей, четыре гола и семь голевых передач – вполне достойный результат для экс-игрока «Локомотива», который выступал за «Торино» на правах аренды. В предстоящем сезоне Миранчуку было бы неплохо закрепить свой успех, но смогут ли «быки» выкупить контракт полузащитника у «Аталанты»?

Чемпион Кипра

Продолжая итальянскую тему, нельзя не обратить внимание на новоиспечённого чемпиона Кипра Александра Кокорина. 32-летний форвард забил 13 мячей, получил звание лучшего игрока чемпионата, завоевал право на выступление в Лиге чемпионов! Уверен, что «Арис» приложит все силы для того, чтобы выкупить права на форварда. Боссам «Фиорентины», завершившей сезон в Серии А на двенадцатой строчке, есть над чем подумать.

Головин

Главная звезда сборной России Александр Головин выдал свой лучший сезон в «Монако», набрав 15 очков (8 голов, 7 голевых передач). Но футбол – это командная игра. Шестое место «монегасков» оставило их без Еврокубков. Да и в текущем сезоне подопечные Филиппа Клемана не сумели пройти начальные стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Неизбежная смена тренера и вероятный уход Головина… Может, настало время попробовать себя в клубе выше классом?

Реклама

Неплохо провёл сезон в Турции Магомед Оздоев, забивший пять мячей в 33 матчах. Фёдору Кудряшову в «Антальяспоре» не платят заработную плату уже пять месяцев кряду. Похоже, что и его мы увидим в РПЛ. Голкипера Никиту Хайкина хотели видеть в «Зените», но он выбрал «Бристоль Сити» из английского Чемпионшипа. Двух месяцев «на лавке» хватило 27-летнему голкиперу, чтобы понять о необходимости возвращения в норвежский «Будё-Глимт». Российские защитники Сергей Бородин и Григорий Морозов совсем недавно выиграли Кубок Израиля в составе «Бейтара». И если у Морозова в этом клубе есть будущее, то Бородин уже возвращается в «Краснодар».

Бесспорно, российских игроков в Европе, выступающих на ведущих ролях в своих клубах, совсем немного. Дождёмся ли мы нового поколения Аршавиных, Павлюченко и Жирковых?

Игрок Команда Матчи Голы Передачи Трансферная стоимость Александр Головин «Монако» 45 8 8 25 млн евро Алексей Миранчук «Торино» (принадлежит «Аталанте») 31 4 7 12 млн евро Денис Черышев «Венеция» 24 4 2 1,5 млн евро Александр Кокорин «Арис» (принадлежит «Фиорентине») 30 13 6 1 млн евро Магомед Оздоев «Фатих Карагюмрюк» 34 5 6 2,2 млн евро Фёдор Кудряшов «Антальяспор» 15 0 0 175 тыс евро Андрей Лунёв «Байер» 1 0 0 1,5 млн евро Никита Хайкин «Будё/Глимт» 24 0 0 1,5 млн евро

Константин Лицин