Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым сравнил работу Владимира Федотова и Сергея Семака в минувшем сезоне.

«Федотов стал лучшим тренером сезона, это правильное решение. Он создал команду, грамотно распределил силы команды. Он посадил на лавку Карраскаля, у которого были пижонские манеры. Как будто он великий какой-то. Какой он к черту великий? Пижон дешёвый. Так что Федотов очень грамотно распоряжался составом по ходу сезона. Второе место для ЦСКА хороший результат.

Почему Семака не назвали лучшим? Ну, у него состав сумасшедший. И ему все помогают, в отличие от Федотова. У нас нет таких денег, как у «Газпрома». Они покупают любого, кого скажет Семак или его помощники. Вот и все. Да, у Семака есть голова. Но тут у него просто состав. Ему просто повезло на этом этапе. Так же в свое время повезло Слуцкому. Так что выбор Федотова тренером года - абсолютно верное решение», - сказал Пономарёв.