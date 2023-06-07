Защитник «Оренбурга» Стаматов назвал себя лучшим игроком РПЛ сезона-2022/23

Завтра, 8 июня, «Спорт-Экспресс» назовёт лучшего игрока сезона-2022/23 Российской премьер-лиги по мнению футболистов РПЛ.

Как сообщает «СЭ», защитник «Оренбурга» Матео Стаматов поставил себя на первое место, далее, по его мнению, расположился сенегальский форвард московского «Спартака» Кейта Бальде, а тройку лидеров замкнул его одноклубник Лукас Вера.

По итогам сезона «Оренбург» занял седьмое место, повторив свой лучший показатель в чемпионатах России.

24-летний болгарский футболист же принял участие в 19 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.