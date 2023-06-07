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Терёхин - о Смолове: Наверное, он не до конца раскрылся

07 Июня 2023 • 22:55 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о карьере форварда столичного клуба Фёдора Смолова.

Терёхин отметил, что форвард «бело-голубых», скорее всего, не до конца раскрылся, хотя он выступал в хороших клубах, с хорошими футболистами, однако, по его мнению, Смолов лучшие годы в карьере провел в «Краснодаре».

«Мне кажется, чуть-чуть он не доиграл до своего лучшего матча. Мог еще поярче выступить», - добавил он в разговоре с «Газета.Ру».

Напомним, что динамовец ранее выступал за «Фейеноорд» и «Сельту» на правах аренды, а также за «Урал», «Анжи», «Краснодар» и московский «Локомотив». 

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Смолов Олег Терёхин
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