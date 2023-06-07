Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Кузнецов рассказал, какие команды разочаровали его в сезоне-2022/23 РПЛ

07 Июня 2023 • 22:22 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, какие команды его больше всего разочаровали в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги.

Специалист выделил три клуба: «Динамо», «Торпедо» и «Химки».

«Динамовцы вообще провалили чемпионат. А в случае с «автозаводцами» это было ожидаемо — они играли практически тем же составом, который был у них в Первой лиге», - приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» по итогам сезона заняло девятое место, а «Химки» и «Торпедо» замкнули турнирную таблицу и в следующем сезоне будут выступать в Первой лиге. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Динамо Москва Дмитрий Кузнецов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
23:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» Стаматов назвал себя лучшим игроком РПЛ сезона-2022/23
22:55 · Россия. Премьер-лига
Терёхин - о Смолове: Наверное, он не до конца раскрылся
22:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал фаворитов стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне
22:22 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Кузнецов рассказал, какие команды разочаровали его в сезоне-2022/23 РПЛ
21:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не собирается продавать Зиньковского «Локомотиву»
21:18 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» не стали комментировать будущее Глушакова
21:10 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Сулейманов высказался об информации об интересе со стороны ЦСКА
21:03 · Россия. Премьер-лига
Глушаков ответил на вопрос, где продолжит карьеру
20:32 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» оценил уровень судейства в РПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
Суперкубок России пройдёт без Fan ID
20:13 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо»: «Для нас примером может служить «Оренбург»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «План Евсеева удался»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Стадион нового клуба Месси вмещает меньше, чем «Арена Химки» 1
19:45 · Россия. Премьер-лига
Новый клуб Месси похож на самарские «Крылья Советов»
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили об уходе Мирзова официально
Все новости
Рекомендуем