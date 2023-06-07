Дмитрий Кузнецов рассказал, какие команды разочаровали его в сезоне-2022/23 РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, какие команды его больше всего разочаровали в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги.

Специалист выделил три клуба: «Динамо», «Торпедо» и «Химки».

«Динамовцы вообще провалили чемпионат. А в случае с «автозаводцами» это было ожидаемо — они играли практически тем же составом, который был у них в Первой лиге», - приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» по итогам сезона заняло девятое место, а «Химки» и «Торпедо» замкнули турнирную таблицу и в следующем сезоне будут выступать в Первой лиге.