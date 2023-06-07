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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» не собирается продавать Зиньковского «Локомотиву»

07 Июня 2023 • 21:59 Комментировать

В последние дни появились сведения о том, что московский «Локомотив» хотел бы переманить из «Спартака» Антона Зиньковского, который только в прошлом году перебрался в стан «красно-белых».

Однако, как стало известно источникам «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» не готов продавать игрока и отклоняет предложения, в том числе и от железнодорожников. Выступающий на позиции атакующего полузащитника игрок по прозвищу «Шкет» пришелся ко двору в «Спартаке», в закончившемся сезоне российского чемпионата  он забил три гола.

В прошлом «Шкет» выступал за самарские «Крылья Советов» - с 2019 по 2022 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Антон Зиньковский
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