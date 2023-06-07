Суперкубок России пройдёт без Fan ID

В среду было объявлено о том, что матч за Суперкубок России пройдёт в Казани. Сходить за битву за трофей можно будет без оформленного Fan ID. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.
«Для прохода на матч за Суперкубок России по футболу в Казани карта болельщика не будет нужна», - комментарий пресс-службы приводит ТАСС.
Матч за Суперкубок России пройдёт в субботу, 15 июля. В нём чемпион России («Зенит») сыграет против обладателя национального кубка (ЦСКА или «Краснодар»).
Отметим, что в прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит».
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