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Стадион нового клуба Месси вмещает меньше, чем «Арена Химки»

07 Июня 2023 • 19:53 Комментировать (1)

Лионель Месси находится на грани подписания контракта с «Интер Майами. Клуб МЛС должен объявить о переходе 35-летнего аргентинца в ближайшие часы.

«Интер Майами» проводит свои домашние матчи на «Драйв Пинк Стэдиум». Эта арена способна вместить всего лишь 18 тысяч зрителей. Это меньше, чем пропускная способность «Арены Химки» (18 636 человек).  

Как мы уже сообщали, «Интер Майами», за который, вероятно, будет играть Лионель Месси, сейчас располагается на последней позиции в турнирной таблице восточной конференции МЛС.

Напомним, что сезоны 2021/2022 и 2022/2023 Лионель Месси провёл в «ПСЖ». Дальше аргентинец решил не продлевать контракт.

Новый клуб Месси похож на самарские «Крылья Советов»

Стало известно, почему Месси выбрал «Интер Майами»

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Лионель Месси Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Июня 2023 в 20:27
ай дишовая прафурсетка.. лучше б ваще завязала с хфуцболам.. в принципе щитай так оно и есть.. такова хфуцболера как шмеци более нема.. ну, барада многоцветная - выберай сибе новага хозяина.. А-ха-ха-ха! )))
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